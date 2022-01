Un primo sguardo a Batgirl, protagonista del nuovo film in arrivo su HBO Max

Questa notte HBO Max ha diffuso la prima immagine esclusiva di Batgirl, il film DC che vedrà protagonista l’attrice Leslie Grace.

L’immagine in questione, come da previsione, mostra nel dettaglio il costume che indosserà nel film l’attrice. In Batgirl l’attrice avrà i classici capelli rossi nei fumetti di Barbara Gordon. In aggiunta alla prima foto (la trovate in fondo alla pagina), arriva la conferma dell’ingresso nel cast di Rebecca Front, Corey Johnson e Ethan Kai, al momento in ruoli non ancora confermati.

BATGIRL

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah su uno script firmato da Christina Hodson. Warner Bros produrrà la pellicola indirizzandola però solo su HBO Max. CAST: Leslie Grace, J.K. Simmons, Jacob Scipio, Brendan Fraser, Michael Keaton, Rebecca Front, Corey Johnson, Ethan Kai. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA FUMETTO: Barbara Gordon è l’alter ego più noto di Batgirl, introdotto inizialmente nei fumetti nel 1961 come Betty Kane. Nel 1967 i produttori della serie tv di Batman hanno reinventato il personaggio per attirare pubblico femminile: Yvonne Craig la interpretò sul piccolo schermo. Al cinema, è stata interpretata da Alicia Silverstone nel film di Joel Schumacher Batman & Robin.