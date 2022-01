Storm Reid sarà Riley nella serie tv The Last of Us

L’attrice Storm Reid è entrata a far parte del cast di The Last of Us, l’attesa serie tv tratta dall’omonima saga videoludica in arrivo su HBO Max nel corso del 2022.

L’annuncio ufficiale, che ha seguito una serie di vociferazioni nei giorni scorsi, è arrivato attraverso l’account ufficiale di Neil Druckmann, creatore del videogioco e coinvolto nell’adattamento televisivo. Il ruolo assegnato a Storm Reid sarà quello di Riley, personaggio presente in The Last of Us: Left Behind. Con la voce di Yaani King, la giovanissima Riley stringe nel gioco amicizia con Ellie (Bella Ramsey) prima dell’incontro con Joel (Pedro Pascal).

Di recente l’attrice Storm Reid è apparsa nel cinecomic The Suicide Squad – Missione Suicida, ed è stata protagonista assoluta di Nelle Pieghe del Tempo, il film diretto da Ava DuVernay.

THE LAST OF US

PRODUZIONE: La serie tv sarà sviluppata da Craig Mazin (Chernobyl) in collaborazione con il creatore del gioco Neil Druckmann e la produttrice esecutiva Carolyn Strauss (Game of Thrones). Invece Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Word Games e Naughty Dog si occuperanno dell’aspetto produttivo. L’episodio pilota sarà diretto da Kantemir Balagov, mentre tra i registi figurano anche Jasmila Žbanić e Ali Abbasi. Le riprese partiranno da Calgary (Canada) nel luglio del 2021. CAST: Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna, Merle Dandridge, Nico Parker, Jeffrey Pierce, Murray Bartlett, Con O’Neill, Anna Torv, Natasha Mumba. DISTRIBUZIONE: Prossimamente su HBO Max.

TRAMA NON UFFICIALE DELLA SERIE TV: La storia portata sul piccolo schermo si svolge venti anni dopo la distruzione della civiltà moderna. Joel (Pedro Pascal) viene ingaggiato per far uscire clandestinamente la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da un’area messa in quarantena. Quello che è iniziato come un piccolo lavoro diventa però un viaggio brutale e straziante mentre i due devono muoversi insieme attraverso gli Stati Uniti e dipendono uno dall’altra per la sopravvivenza.