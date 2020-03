Torna nuovamente la rubrica Sci-Fi World, e lo fa ancora una volta per aiutare voi lettori durante l'Emergenza Coronavirus. I nostri nuovi consigli riguardano le 5 Serie Tv Sci-Fi da vedere durante la "quarantena forzata" di questi giorni.

Per dare una lettura alla mini-lista relativa ai Film Sci-Fi da vedere - o rivedere - assolutamente potete visitare questa pagina.

Doctor Who (Amazon Prime Video). Come possiamo parlarvi delle serie tv di fantascienza senza portare alla vostra attenzione la più longeva di tutte? Possiamo gustarci alcune stagioni sulla piattaforma Amazon, in attesa che approdino anche in Italia le nuove Avventure del Dottore, per ora trasmesse solo in UK. La serie della BBC ha per protagonista l’ultimo Signore del Tempo, cioè un alieno che viaggia nel tempo e nello spazio. Il Dottore viaggia nel TARDIS. L'aspetto esterno della sua macchina del tempo è quello di una cabina blu della polizia inglese degli anni sessanta perché il meccanismo di mimetismo si è danneggiato quando l’alieno è arrivato sulla terra per la prima volta nella Londra degli anni ‘60. Il Dottore è spesso accompagnato nei suoi viaggi da alcuni compagni che cambiano nel corso delle stagioni, così come cambia l’aspetto del protagonista. Esso infatti quando sta per morire riesce a rigenerarsi, come un’araba fenice. Unica dotazione tecnologica che il Dottore si concede al di fuori della sua nave è un cacciavite sonico. Ah ultima cosa, il TARDIS è di sesso femminile ed è capricciosa, non va quasi mai dove il Dottore vuole condurla, ma dove il TARDIS decide che il protagonista porti il suo aiuto.

Raising Dion (Netflix). Questa è una serie creata da Carol Barbee e Dennis A. Liu basata sull’omonimo fumetto del 2015 dello stesso Liu. Distribuita da Netflix dopo l’estate 2019, la serie racconta in 9 episodi le avventure del piccolo Dion (Ja'Siah Young) e di sua madre Nicole (Alisha Wainwright), costretta ad allevare da sola il figlio dopo la misteriosa morte del marito. Nicole dovrà fare i conti ed accettare i misteriosi poteri che sembrano essersi impadroniti del piccolo eroe. Dovrà proteggerlo anche da un misterioso mostro elettrico che sembra dargli la caccia.

A come Andromeda (RaiPlay). Non solo fantascienza del nuovo millennio nella nostra lista ma, anche fantascienza italiana dei primi anni ‘70. A come Andromeda è un ottimo remake dell’omonima serie BBC del ’61. Spionaggio, scienza, politica e decisioni militari importanti fanno da contorno alle vicende che raccontano il primo contatto che gli esseri umani riescono a stabilire con degli alieni. I protagonisti si troveranno spaesati e dovranno affrontare una realtà a cui non erano preparati. Come reagiranno? Cinque episodi, pardon puntate, come il canale nazionale amava chiamarle all’epoca. Dal secondo episodio in poi i titoli di testa riporteranno questa divertente invenzione: "Questa storia si svolge in Inghilterra l'anno prossimo". Tra i protagonisti Luigi Vannucchi e Paola Pitagora.

Lost in Space (Netflix). Remake della celebre serie statunitense del 1965, la serie – nelle due stagioni per ora disponibili – narra le vicende della famiglia Robinson alla ricerca di un nuovo pianeta da colonizzare visto che il nostro è al collasso. La navicella sui cui viaggiano i nostri protagonisti naufraga su un pianeta misterioso. Là il piccolo Will (Maxwell Jenkins) farà la conoscenza di una misteriosa creatura robotica di origine aliena. Tante le avventure che vivranno i nostri eroi. Netflix ha dichiarato che con la terza stagione, prevista per il prossimo anno si concluderà questa avventura spaziale. Tra i protagonisti troviamo Toby Stephens, Molly Parker, Parker Posey e Mina Sundwall. Ottimi gli effetti speciali, in special modo quelli che danno vita al Robot.

Universo Televisivo Star Trek (Netflix) e Picard (Amazon Prime Video). Ed infine, quale migliore occasione per gustarsi la totalità delle serie Star Trek. L’ordine in cui guardarlo è il seguente: Enterprise, Serie Classica, Serie Animata, The Next Generation, Voyager, Deep Space Nine ed in parallelo potete gustarvi Discovery e Picard (quest’ultima su Amazon). Tanta carne al fuoco quindi, tanti gli attori e le avventure che potrete vivere, con qualche piccola chicca fra l’altro. Per esempio i triboli, i tenere animaletti morbidosi che si riproducono velocemente sono presenti in diverse serie: li troviamo in TOS, nella serie animata, in DS9 e presto li potremo vedere anche nella seconda stagione degli Short Treks. In ogni caso per chi non conoscesse la serie vi ricordiamo che Gene Roddenberry nel 1966 ebbe l’idea di creare una serie TV che non parlasse solo di alieni ma portasse fra le stelle problemi quotidiani da far affrontare ai propri protagonisti a bordo dell’Enterprise, la dove nessun uomo è mai giunto prima.