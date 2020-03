Film e Serie Horror da vedere durante l'Emergenza Coronavirus

E' possibile sconfiggere la noia da "quarantera forzata" causata dall'Emergenza Coronavirus guardando film e serie horror? Beh, proviamo a darvi interessanti suggerimenti a riguardo.

In questo nuovo appuntamento con i suggerimenti stilati dai bloggers di Universal Movies si parla di genere horror. Esorcizzare la paura con la paura stessa è da sempre un consiglio perfetto che produce risultati talvolta positivi... allora perchè non provare a farlo anche in questo periodo così difficile?

Navigando attraverso l'immenso catalogo Netflix abbiamo trovato alcuni prodotti meritevoli del vostro tempo. Da film singoli, a serie di successo, passando per saghe leggendarie, ecco come occupare il vostro tempo in questi giorni da "quarantena forzata".

Nightmare Saga. Nata dalla straordinaria mente del compianto Wes Craven, la saga Nightmare ha contribuito a creare uno dei mostri sacri della cinematografia mondiale, stiamo ovviamente parlando del celeberrimo Freddy Krueger. "L'incubo viene dal sonno, ma può colpire soprattutto da svegli", è in pratica questo il messaggio lanciato da questa straordinaria saga horror, la prima che vi consigliamo di recuperare. Netflix ha messo a disposizione dei suoi utenti i primi 3 capitoli.

Resident Evil. Di certo i puristi della saga videoludica creata da Capcom, da cui i film sono tratti, non hanno pienamente amato la qualità offerta da Paul W.S. Anderson, ciononostante stiamo parlando di un prodotto cinematografico apprezzato dagli amanti del genere action-horror in giro per il mondo. In momento storico per il mondo, ma soprattutto per l'Italia, dove il contagio di un virus (il Covid-19) sta accrescendo la preoccupazione nei cuori delle persone, guardare una saga come Resident Evil potrebbe essere utile per esorcizzare la paura, e magari aumentare la convinzione che "in sostanza" il cinema è solo cinema. Netflix ha reso disponibile i primi quattro capitoli della saga.

Scream. Anche in questo caso ci si trova dinanzi ad un franchise longevo creato da Wes Craven, franchise che ha oltretutto contribuito a creare un altro celeberrimo mostro cinematografico del calibro di Ghostface. Non troverete di certo una trama più chiara di così ad Hollywood: "un misterioso assassino prende di mira i ragazzi di una piccola cittadina... chi sarà l'assassino?" Detto questo non vi resta che fiondarvi su Netflix e rivedere non solo i primi capitoli della saga cinematografica, ma anche la serie tv creata di recente da Mtv.

Kingdom. Volendo tralasciare per un attimo i grandi classici dell'horror mondiale, questa serie asiatica non può che rappresentare il nuovo che avanza. I filmmakers Kim Eun-hee e Kim Seong-hun sono i creatori di quella che può tranquillamente essere considerata la risposta coreana a The Walking Dead, con l'aggiunta però del componente storico. Netflix ha da poco rilasciato la seconda stagione, trovate tutti gli episodi con sottotitoli in italiano.

Quella Casa nel Bosco. Realizzato nel 2012, e passato inosservato per quasi due anni, questo è senza dubbio un horror cult. Diretto da Drew Goddard, e scritto a quattro mani con Josh Whedon, questo film rappresenta l'horror fatto apposta per tutti i gusti. Tanti sotto-generi in un solo film, in più un Chris Hemsworth in versione semi-sconosciuto... cosa volere di più?

Hill House. Chiudiamo questa piccola lista con la serie che, molto probabilmente, va considerata come la vera sorpresa degli ultimi anni. Creata dallo specialista Mike Flanagan, la serie ha il potere di spaventare... ma per davvero. Non c'è un attimo di relax nella sceneggiatura della sua prima stagione (è in produzione una seconda antologica), ed inoltre è piena zeppa di fantasmi terrificanti. Cosa aspettate? Correte subito su Netflix per recuperarla.