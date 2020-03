I Film Sci-Fi da vedere durante l'Emergenza Coronavirus

Per la rubrica Sci-Fi World, ed in occasione della "quarantena forzata" dovuta all'Emergenza Coronavirus, siamo lieti di offrirvi i nostri consigli riguardo i 5 Film Sci-Fi da vedere - o rivedere - assolutamente.

Sperando di regalarvi consigli ad hoc, ricordiamo a tutti gli italiani di tenere duro, e ricordare che la luce presto tornerà.

Captive State (InfinityTv). Poco conosciuto ma vermante ben costruito, questo film del 2019 è diretto da Rupert Wyatt (L’Alba del Pianeta delle scimmie) ed ha tra i protagonisti John Goodman e Vera Farmiga. Pianeta Terra: La popolazione divisa fra sostenitori ed antagonisti della forza di invasione aliena che, ormai da nove anni, ha conquistato il mondo si prepara all’evento clou, lo Unity Rally – che suggellerà l’accordo fra i terrestri e gli extraterrestri - che si terrà in una Chicago ormai sotto stato di assedio. Forze terroriste che agiscono sotto il nome di Fenice, usano l’immagine del Rafe Drummond (Jonathan Majors) morto da eroe anni prima, quale martire e stendardo di una rivolta che sembra non riuscire a decollare. A margine, le vicende di alcuni personaggi, fra i quali Gabriel (Ashton Sanders), fratello di Rafe e William Mulligan (John Goodman) poliziotto compagno di pattuglia del padre dei fratelli Drummond che cerca in tutti i modi di fermare le forze terroristiche che invadono la propria città.

Durante la Tormenta (Netflix). Film spagnolo del 2018, diretto da Oriol Paulo (Contrattempo) ed interpretato da Adriana Ugarte (la Julieta di Almodóvar). La pellicola è un thriller fantascientifico di buona fattura con il protagonista dell’acclamata serie La casa di carta. Nico Lasarte (Julio Bohigas-Couto) è un bambino spagnolo che la notte tempestosa del 9 novembre 1989 (durante la caduta del Muro di Berlino) avrà uno sconvolgente appuntamento col destino. 25 anni dopo, Vera Roy (Adriana Ugarte) troverà una vecchia telecamera VHS sepolta nell’armadio della casa che ha appena affittato, insieme al marito David Ortiz (Álvaro Morte) ed alla loro figlioletta. Nel momento in cui la collegherà alla TV, con la tempesta che incombe, Vera si troverà davanti ad una scena assurda ed inaspettata che cambierà per sempre la sua vita.

L'arrivo di Wong (RaiPlay). Questo è un film poco conosciuto diretto dai Manetti Bros, ed interpretato dal bravo e compianto Ennio Fantastichini. La giovane e brava interprete della lingua cinese Gaia (Francesca Cuttica) riceve una strana telefonata. Le viene offerta la possibilità di realizzare un cospicuo guadagno se si renderà disponibile a fare da interprete senza chiedere chi siano i personaggi che richiedono i suoi servigi. Andrà a prenderla una macchina per accompagnarla in un luogo segreto in cui dovrà fare da tramite fra Curti (Fantastichini) e un cinese di nome Wang, accusato di non si sa quale misterioso crimine. Nello stupore della traduttrice, il colloquio si svolgerà nel buio più assoluto.

Universo Cinematografico Star Trek (Amazon Prime Video). Tanti i film a disposizione sulla piattaforma Amazon, si parte dal primissimo The motion Picture, per concludersi col controverso Beyond, appartenente al Kelvinverso, in mezzo un mondo ed una cultura pop che da oltre mezzo secolo appassiona fan e neofiti. Proprio Nimoy, nel film For the love of Spock (per la regia del figlio Adam e dispobibile su Netflix) ricordava che The Motion Picture è un prodotto uscito in fretta e furia, ben distante dallo spirito della serie originaria ma che ha comunque contribuito a ridare vita al franchise. Fra i vari titoli presenti vi consigliamo L’ira di Khan: vale la pena vederlo sia per il sacrificio finale, sia per l’urlo del Capitano Kirk. Altro titolo da non perder è Primo Contatto, dove vedremo il momento dell’incontro tra i Vulcaniani e Cochrane subito dopo il primo viaggio a curvatura.

Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo (Netflix). Scritto e diretto da Steven Spielberg, questo capolavoro del cinema Sci-Fi ha segnato un epoca, con pochi suoni ritmati, il film maker crea un nuovo linguaggio con cui conttattare gli alieni che avevano in qualche modo creato un primo contatto telepatico con alcuni abitanti del nostro pianeta. Nel 2007 il film è stato selezionato per la conservazione nel National Film Registry. La storia inizia con l’incredibile ritrovamento "Squadriglia 19” scomparsa nel Triangolo delle Bermude nel 1945.