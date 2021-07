Il colosso dello streaming Netflix ha comunicato di aver rinnovato la serie Sweet Tooth per una seconda stagione, l’annuncio è arrivato attraverso una simpatica iniziativa virale.

Forte dell’ottimo successo di critica ottenuto dalla sua serie, Netflix ha spedito per posta ad alcuni fan e responsabili di siti online una tavoletta di cioccolata da scartare non prima del 29 luglio. Il gradito regalo è stato, ovviamente, accompagnato da un messaggio in cui si rivela la decisione, con tanto di hashtag da usare online (#SweetToothSeason2). In fondo alla pagina trovate uno dei tweets utilizzati dai protagonisti della campagna virale per comunicare il rinnovo di Sweet Tooth.

SWEET TOOTH

PRODUZIONE: Beth Schwartz, già nel team di Arrow, è produttrice, sceneggiatrice e co-showrunner in collaborazione con il regista Jim Mickle (Hap and Leonard). La prima stagione di Sweet Tooth è composta da dieci episodi della durata di 60 minuti circa. CAST: Christian Convery (Gus), Nonso Anozie (Tommy Jepperd), Adeel Akhtar ( Dr.Aditya Singh), Aliza Vellani (Rani Singh), Stefania LaVie Owen (Bear), Dania Ramirez (Aimee Eden), Neil Sandilands (General Abot), con Will Forte (Father), e James Brolin in veste di narratore. DISTRIBUZIONE: La prima stagione su Netflix dal 4 giugno 2021. Prossimamente la seconda stagione.

TRAMA: Dieci anni fa ‘The Great Crumble’ ha devastato il mondo e ha portato alla misteriosa comparsa di ibridi: bambini nati in parte umani, in parte animali. Non si sa se gli ibridi siano la causa o il risultato del virus, ma molti umani li temono e li cacciano. Dopo un decennio di vita passata al sicuro nella sua casa isolata nella foresta, un ragazzo-cervo ibrido di nome Gus (Christian Convery) fa inaspettatamente amicizia con un solitario errante di nome Jepperd (Nonso Anozie). Insieme partono per una straordinaria avventura attraverso ciò che resta dell’America in alla ricerca di risposte – sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato di casa. Ma la loro storia è piena di alleati e nemici inaspettati, e Gus apprende rapidamente che il mondo lussureggiante e pericoloso al di fuori della foresta è più complesso di quanto avrebbe mai potuto immaginare.

BREAKING NEWS: @SweetTooth has been renewed for Season 2!



Congratulations to the cast and crew! 🎊🎉#SweetTooth #SweetToothSeason2 pic.twitter.com/RgaL5xcmkl — Sweet Tooth Series (@SweetToothDrama) July 29, 2021