Hawkeye: prima foto esclusiva e data della premiere su Disney+

E’ la rivista Entertainment Weekly a pubblicare la primissima foto ufficiale da Hawkeye, la nuova serie Marvel Studios in arrivo su Disney+ a partire dal prossimo novembre.

L’immagine in questione, diffusa anche attraverso i canali social dei Marvel Studios, mostra i due protagonisti di Hawkeye “Jeremy Renner (Occhio di Falco) e Hailey Steinfeld (Kate Bishop)” in bella posa, ed è accompagnata dalla data della premiere su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021. Trovate il tweet ufficiale con la foto in fondo alla pagina.

HAWKEYE

PRODUZIONE: La serie tv avrà come showrunner e sceneggiatore Jonathan Igla. In cabina di sceneggiatura anche Katrina Mathewson e Tanner Bean. Lo sviluppo sarà a cura di Marvel Studios, sotto la produzione diretta di Kevin Feige. In cabina di regia spazio per il duo Bert and Bertie, e Rhys Thomas. CAST: Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Florence Pugh, Vera Farmiga, Tony Dalton, Alaqua Cox, Fra Free, Zahn McClarnon. DISTRIBUZIONE: La serie approderà su Disney+ a partire dal 24 novembre 2021.

TRAMA: La serie trae ispirazione dalla recente run di Matt Fraction e David Aja, in cui Clint Barton/Occhio di Falco viene affiancato dalla giovane Avenger Kate Bishop sua apprendista e futura ‘erede’.

#Hawkeye never misses 🏹 so don’t miss @JeremyRenner and @HaileeSteinfeld in this @EW exclusive first-look of Marvel Studios’ Hawkeye. The Original Series starts streaming Wednesday, November 24 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/8DnB18oSIk — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 29, 2021