La serie Doom Patrol rinnovata per una terza stagione

La serie tv Doom Patrol ha ottenuto il benestare da Warner Bros Tv per la realizzazione di una terza stagione.

In anticipo sui tempi rispetto all’inizio della seconda parte del DC FanDome (atteso per quest’oggi dalle ore 19 italiane), la Warner Bros Tv ha rinnovato Doom Patrol per una terza stagione.

Lo show prodotto da Greg Berlanti, nato esclusivamente per la piattaforma digitale DC Universe, è passato prima in contemporanea per DC Universe e HBO Max per poi passare in esclusiva assoluta su HBO Max. Ricordiamo che in Italia la prima stagione è stata distribuita su Amazon Prime Video.

DOOM PATROL

PRODUZIONE : La serie è stata sviluppata da Jeremy Carver. In cabina di produzione Greg Berlanti e Geoff Johns.

: Diane Guerrero (Crazy Jane), April Bowlby (Elasti Woman), Jake Michaels (Robotman), Dwain Murphy, Bruno Bichir (Dr. Niles Caulder), Joivan Wade (Cyborg), Brendan Fraser (Robotman), Alan Tudyk (Mr. Nobody), Timothy Dalton (The Chief), Matt Bomer (Negative Man), Abigail Shapiro. TRAMA : I fumetti Doom Patrol sono stati creati da Bob Haney e Arnold Drake nel 1963. Il gruppo è costituito da persone emarginate dal mondo dopo aver subito degli incidenti che hanno donato loro incredibili poteri, ma anche malformazioni spaventose. Tra i membri noti del Doom Patrol spiccano i nomi di Robotman, Negative Man, Elasti-Girl e Crazy Jane . Nello show Cyborg avrà il compito di affidare alla Doom Patrol un compito che cambierà per sempre la loro vita.

: La seconda stagione su HBO Max dal 25 giugno 2020. RINNOVO: La serie ha ottenuto una terza stagione.