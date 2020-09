Luke Cage e Iron Fist sono pronti ad entrare nel Marvel Cinematic Universe?

I diritti di sfruttamento cinematografico di Luke Cage e Iron Fist sono prossimi a tornare nelle mani dei Marvel Studios, l’accordo con Netflix è infatti giunto quasi al termine.

Dopo aver avuto l’opportunità di farsi conoscere dagli amanti del colosso Netflix, i due supereroi Marvel stanno per avere l’opportunità di entrare finalmente nell’immenso franchise noto come Marvel Cinematic Universe. Come da accordi presi in precedenza, i Marvel Studios non potevano adattare nuove storie riguardo i personaggi nelle mani Netflix (fanno parte della lista anche Daredevil, Jessica Jones e The Punisher) per almeno due anni dalla cancellazione delle rispettive serie tv.

Per Luke Cage e Iron Fist i due anni sono oramai ad un passo, seguiranno poi le scadenze di Daredevil, Jessica Jones e The Punisher. Al momento non ci sono piani certi riguardo il loro inserimento nell’MCU, così come non è ancora noto se verrà messo in moto un piano di re-casting per i ruoli. Non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Nel frattempo ricordiamo che i Marvel Studios stanno lavorando sulla produzione di serie tv quali The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision, Loki ed ancora She-Hulk, Hawkeye, Ms. Marvel e Moon Knight.