DC FanDome: Il trailer di Explore the Multiverse, l’evento del 12 settembre

L’account ufficiale del DC FanDome ha pubblicato quest’oggi il trailer di Explore the Multiverse, l’evento che farà chiusura per lo spettacolare regalo fatto da WarnerMedia ai fan DC.

Così come la prima parte, andata in scena lo scorso 22 agosto, Explore the Multiverse sarà online gratuitamente per tutti, e per la durata di 24 ore il prossimo 12 settembre. Rispetto alla prima parte, inoltre, tanto spazio verrà dato alle serie TV del mondo DC, ma non solo.

L’evento conterà su circa 300 panel per un totale di più di 100 ore di contenuti e oltre 500 talent coinvolti. Insomma ancora tanto spettacolo da godere gratuitamente, e comodi sul proprio divano di casa.

Con il primo trailer, vi proponiamo il programma qui di seguito:

La DC come non l’avete mai immaginata DC FanDome: Esplora il Multiverso ha qualcosa per ognuno. Dai nuovi panel delle vostre serie TV preferite ai video dei dietro le quinte – dai contenuti per i bambini, alle fan art ed i cosplay, fino ai Q&A tra talenti e fan e contenuti per i Blerds… tutti saranno i benvenuti. Più di 300 panel e video che vanno ad aggiungersi alle 100 ore di contenuti per la televisione, i film, i videogiochi, i fumetti e l’animazione. Potrete vedere le Fan Art ed i Cosplay arrivati da più di 114 paesi e territori di tutto il mondo. Potrete costruirvi il vostro programma o seguire uno di quelli suggeriti sul sito con offerte di panel e video che includono materiale per i Blerds, sull’emancipazione femminile, i dietro le quinte e molto altro.

9 lingue (cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo).

(cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo). L’evento sarà disponibile sia su app che su computer.

Il DC store sarà disponibile per i nostri fan con nuovo merchandise tra cui: La nuova key art di Wonder Woman 84 I loghi di Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League Il logo del DC FanDome 2020 I personaggi della Aardman dedicati alla DC con: Superman, Batman & Robin, Joker e Catwoman

sarà disponibile per i nostri fan con nuovo merchandise tra cui: Nuovi prodotti di Design by Humans ed Amazon come adesivi, mouse pads, tazze, poster ed accessori per cellulari.

Potrete andare su schedule.dcfandome.com per crearvi il vostro programma virtuale e vedere l’incredibile quantità di materiale a vostra disposizione per questa seconda ed ultima parte di convention che includerà un panel per i fan della serie animata di Harley Quinn, tonnellate di featurette per il cinema e la televisione, episodi interi, un tour della mostra della DC agli Studios della Warner Bros. e molto altro!

IL TRAILER

Esplora gli angoli più remoti del DC Multiverse.



Porta la tua passione per DC al livello successivo, per 24 ore a partire dal 12 settembre.



Tutti i fan sono i benvenuti. 🌎🌍🌏#DCFanDome pic.twitter.com/n0qyAFFwYm — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 4, 2020