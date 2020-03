La serie DC Stargirl rinviata di una settimana

DC Universe ha deciso di rinviare di una sola settimana la messa in onda di Stargirl, la nuova serie tv live-action creata da Geoff Johns.

Atteso negli Usa per l'11 maggio, la serie tv adesso vivrà la sua premiere il 18 maggio. La decisione è frutto di una riprogrammazione del palinsesto di DC Universe e The Cw dopo lo stop alle riprese degli altri prodotti dell'Arrowverse a causa dell'emergenza Coronavirus.

Nel particolare sarà l'ultima puntata disponibile di The Flash a spingere successivamente Stargirl sugli schermi americani. Cambia pertanto anche la premiere su The Cw, inizialmente prevista per il 12 maggio.

STARGIRL

PRODUZIONE : Il nuovo show televisivo sarà sviluppato da G eoff Johns, con la collaborazione di Greg Berlanti e Sarah Schechter. In cabina di produzione spicca ovviamente il nome di Warner Bros Television, Mad Ghost Productions e Berlanti Productions.

