Anya Taylor-Joy sarà Furiosa nel prequel di Mad Max: Fury Road?

In periodi come questo, in cui l'emergenza Coronavirus ha praticamente fermato l'industria hollywoodiana, ottenere rumours su film come Mad Max: Furiosa non può che essere considerata come una manna dal cielo.

Secondo un report recente di Variety l'attrice Anya Taylor-Joy avrebbe incontrato nelle settimane scorse George Miller in vista delle future riprese di Mad Max: Furiosa. Nel report, a quanto pare, si descrive il regista come pronto ad iniziare le riprese del suo nuovo Mad Max movie nel corso del 2021, incentrandolo in un periodo precedente a Mad Max: Fury Road.

Se le indiscrezioni fossero confermate, la porta per Charlize Theron sarebbero praticamente chiuse, e questo perchè il ruolo della Taylor-Joy non potrebbe che essere quello di una giovane Furiosa. Ovviamente al momento si tratta di un semplice rumour, non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti.

Tom Hardy (interprete di Mad Max: Fury Road) ha più volte confermato di essere pronto a vestire nuovamente i panni del protagonista Max in capitoli futuri, ma anche per lui, come per Charlize Theron, le porte del franchise potrebbero chiudersi se l'indiscrezione in questione fosse confermata.

Come vedreste Anya Taylor-Joy nei panni di una giovane Furiosa in un ipotetico prequel di Mad Max: Fury Road?