Seamus McGarvey lavorerà alla fotografia di Spider-Man 3

Nonostante la situazione precaria ad Hollywood dovuta dell'emergenza Coronavirus, la produzione del terzo Spider-Man movie sembra procedere spedita.

Grazie ad un aggiornamento proveniente da Discussing Film è noto da oggi che Seamus McGarvey è stato ingaggiato dai Marvel Studios con il compito di dirigere la fotografia del sequel di Spider-Man: Far From Home.

McGarvey ha già lavorato per il Marvel Cinematic Universe, e lo ha fatto in occasione di Avengers (di Joss Whedon), ma anche per la scena post-credits del Thor di Kenneth Branagh.

Per quanto riguarda l'inizio della produzione, salvo diversa comunicazione (dovuta ovviamente all'evolversi dell'emergenza Coronavirus), dovrebbe essere prevista da luglio a novembre tra Atlanta, New York, Los Angeles e l’Islanda.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)

PRODUZIONE : Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey.

: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST : Tom Holland, Zendaya.

: Tom Holland, Zendaya. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dal 16 luglio 2021.