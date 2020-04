Disney+ propone il corto Float per la giornata sull'Autismo

Giovedì 2 aprile ricorre la Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull'Autismo. Per l'occasione la nuova piattaforma Disney+, offre ai suoi abbonati un cortometraggio dal titolo Float, l'obiettivo è ovviamente avvicinare adulti e bambini ad una tematica così importante.

Scritto e diretto da Bobby Rubio e prodotto da Krissy Cababa, il cortometraggio Float fa parte del progetto SparkShorts di Pixar, voluto dallo studio di animazione, dedicato a nuove storie e nuovi artisti.

La storia narrata in Float nasce dall’esperienza personale di Bobby Rubio e racconta di un padre e di un figlio, del loro amore e del percorso che porta all’accettazione reciproca. La diversità in questo corto è rappresentata con il bambino che vola mentre gli altri camminano, ma tutto in modo positivo.

Questa è la sinossi del corto:

Un padre scopre che suo figlio è diverso dagli altri bambini in un modo davvero singolare. Per sfuggire al giudizio altrui, il padre cerca di tenere il bambino lontano da sguardi indiscreti, ma quando le capacità di suo figlio diventano pubbliche, deve decidere se continuare a nasconderle o accettare suo figlio così com’è.

