Una ricerca che cambia la vita nel trailer di Outer Banks

Netflix ha rilasciato il trailer - anche sottotitolato in italiano - di Outer Banks, serie in uscita dal 15 aprile 2020.

La serie, della durata di dieci episodi, è stata creata - e prodotta - da Jonas e Josh Pate e Shannon Burke. Essa racconta la storia di un gruppo di ragazzi (noto come I Pogues), i ragazzi partono per un'avventura alla ricerca del padre del loro leader, ma si imbattono in una mappa del tesoro.

Tra gli attori che compongono il cast di Outer Banks, spazio per Charles Esten (Nashville), Chase Stokes (Tell Me Your Secrets, Daytime Divas), Madelyn Cline (Boy Erased), Madison Bailey (Black Lightning), Jonathan Daviss (Age of Summer), Rudy Pankow (Solve), Austin North (I Didn’t Do It, All Night) e Drew Starkey (Love, Simon).

Il colosso dello streaming Netflix ha accompagnato il rilascio del trailer con questa tagline:

Quattro amici, un’estate e 400 milioni di dollari in oro. Outer Banks arriva su Netflix il 15 aprile.

IL TRAILER