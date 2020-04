La Spada nella Roccia disponibile da oggi su Disney+

Era uno dei grandi assenti, ma da oggi La Spada nella Roccia va ad aggiungersi al già ricco catalogo di Disney+ e sarà quindi disponibile a tutti gli abbonati alla piattaforma.

Il 18° classico Disney datato 1963 e diretto da Wolfgang Reitherman non è mai stato apprezzato molto dalla critica, ma nel corso degli anni ha racimolato una nutrita schiera di fans soprattutto per merito di personaggi memorabili come Mago Merlino e il gufo Anacleto.

Il film risultava assente al momento del lancio di Disney+ avvenuto in Italia la settimana scorsa ma la Casa di Topolino colmerà i vuoti nelle prossime settimane.

Il Re Leone (2019) – 10 aprile

Ant-Man and the Wasp – 1 maggio (era 8 giugno)

Gli Incredibili 2 – 19 giugno

Ritorno al Bosco dei 100 Acri – 10 agosto

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni – 4 ottobre