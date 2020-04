Star Trek - Brent Spiner non più interessato a intepretare Data

Lo spin off dedicato a Jean-Luc Picard, il leggendario personaggio di Star Trek interpretato da Sir Patrick Stewart, si è da poco concluso.

In questa serie, oltre ad aver rivisto Picard, abbiamo avuto il piacere di ritrovare personaggi già protagonisti, o ricorrenti, in serie Trek del passato. In particolare abbiamo potuto rivedere Brent Spiner vestire nuovamente i panni del comandante Data, l'androide senziente dai risvolti umani, il quale ci ha accompagnato in tutte le sette stagioni di The Next Generation e in ben 4 film della saga cinematografica.

Ricordiamo che Data immolò la sua vita sintetica per salvare Picard, questo accadde in Star Trek: La Nemesi, il film del 2002. Per molti fan però questo suo suo sacrificio non fu degnamente rappresentato.

Tra le cose più belle che abbiamo visto in Star Trek: Picard c'è di sicuro [aggiungiamo finalmente], una "morte degna" donata dagli autori all'androide televisivo più amato, inoltre, un grande momento televisivo è rappresentato dall'ultimo saluto tra lo stesso Data ed il suo amato Capitano.

Pertanto, anche se nella fantascienza non si può mai dire, è molto probabile che non vedremo più Brent Spiner interpretare il personaggio che lo ha reso famoso, del resto anche lo stesso attore si è detto non più interessato a intepretare l'iconico "comandante sintetico". Queste le sue dichiarazioni rese durante una recente intervista:

"C’è un numero finito di volte in cui posso interpretare Data, nonostante quel che dicono tutti. Molte persone dicono: 'ma sì, puoi farlo. Non sei troppo vecchio'. Poi lo interpreto e dicono: 'sei troppo vecchio, perché l’hai fatto?' (…) ... Non mi piacerebbe pensare di reinterpetarlo perché penso che sarebbe non realistico. Ho amato lavorare con tutte queste persone nello show. Il nuovo cast è fantastico. Ovviamente, lavorare ancora con Patrick è stato un sogno."

L’attore, inoltre, ha continuato dicendo:

"Sono molto grato. Sono sempre sorpreso di quanto sentano e considerino personale la morte di Data per loro. Non avevo compreso che sarebbe potuto essere così. Lo apprezzo e apprezzo che continuino a seguire le opere di Star Trek che ora vengono loro offerte".

Fonte: TV Guide