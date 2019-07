L’universo Star Trek sarà tra i protagonisti del prossimo Comic-Con, in programma a San Diego dal 18 al 21 Luglio prossimi.

CBS All Access ha oggi annunciato il programma relativo al panel Star Trek del San Diego Comic-Con, evento imprescindibile per un vero amante dell’universo Trek. L’appuntamento è fissato per il giorno 20 luglio, dalle ore 11,30 alle ore 13,00. Ma diamo uno sguardo agli eventi più attesi.

Sonequa Martin-Green, la Michael Burnham in Discovery, aprirà il panel dedicato a Star Trek: Discovery. Saranno inoltre presenti anche i produttori esecutivi Alex Kurtzman, Michelle Paradise e Heather Kadin, quale moderatore troveremo Tig Notaro, Il brillante ingegnere Jett Reno conosciuta nell’ultima stagione dello show.

Seguirà il panel dedicato alla serie animata Lower Decks, interverrà qui il suo produttore Mike McMahan, insieme ad altri ospiti speciali.

Alex Kurtzman, infine, tornerà in sala per Picard, insieme a Michael Chabon, Akiva Goldsman e Heather Kadin. La speranza è che possano omaggiare i fan con nuove informazioni riguardo questo attesissimo spin-off. Saranno presenti oltre a sir Patrick Stewart, anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

Al Comic-Con i fan potranno trovare anche un fornitissimo stand, ricco di diversi gadget, oltre ad una mostra dedicata a Jean-Luc Picard.

