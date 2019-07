In occasione del tour promozionale legato al film Spider-Man: Far From Home, il CEO di Marvel Studios ha parlato di alcune ipotetiche novità nel futuro dell’MCU.

La prima considerazione è stata fatta in relazione al tanto osannato ingresso di Ironheart nel Marvel Cinematic Universe. Il buon Kevin Feige si è detto favorevole all’introduzione del personaggio, ritenendolo un grandissimo personaggio. Non è sceso nei particolari, ma ha fatto capire di essere curioso di conoscere l’evoluzione di Ironheart nei fumetti. Ricordiamo che di recente è stato lo stesso Robert Downey jr (Iron Man) a sponsorizzare l’ingresso della giovanissime eroina nel franchise.

Sul ritorno di Killmonger in Black Panther 2 il CEO ha confermato che si tratta di pure e semplici indiscrezioni, ricordando a tutti che Ryan Coogler è al momento impegnato a dare vita alla sceneggiatura del film. Pertanto nessuno sa realmente cosa Black Panther 2 riserverà ai fan. A tal proposito, ricordiamo che Killmonger, interpretato da Michael B. Jordan è stato il villain principale di Black Panther, ma è morto alla fine del film.

Feige ha poi chiuso il suo intervento con un commento sull’introduzione di Mysterio nell’MCU ritenendolo “audace e complesso“.