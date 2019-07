Il cinecomic The Batman è ufficialmente entrato nella fase di pre-produzione, a confermarlo IMDB Pro.

Secondo il noto portale cinematografico, The Batman ha lasciato in questi giorni la fase di stesura della sceneggiatura per passare alla pre-produzione. Ora il piano sarà iniziare ad ingaggiare attori e crew di produzione, scegliere locations e dare spazio alle classiche pre-visualizzazioni. Per le riprese l’appuntamento dovrebbe essere fissato per fine 2019, o al massimo inizio 2020.

Ad oggi Robert Pattinson, attore scelto per dare volto a Batman, è impegnato sul set di Tenet, il nuovo film di Christopher Nolan, dopo sarà quasi certamente impegnato in palestra per mettere su massa per il ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Sulla trama non esistono al momento conferme, ma si parla da tempo della presenza di più villain; nella Gotham di Pattinson, infatti, dovrebbero trovare spazio Pinguino, L’Enigmista, Catwoman e Firefly.

The Batman sarà scritto e diretto da Matt Reeves. Il ruolo del Crociato di Gotham è stato affidato a Robert Pattinson. Le riprese dovrebbero partire all’inizio del prossimo anno.

Il film arriverà nelle sale dal 25 giugno 2021.