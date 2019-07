Ieri abbiamo parlato del panel Star Trek all’interno del Comic-Con di San Diego, ma a questa importante manifestazione non poteva certo mancare un’altra popolare serie ambientata nel futuro, stiamo parlando di The Orville.

A tal proposito, la Disney Television ha annunciato che la serie Fox comico-fantascientifica, nata per volere di Seth Macfarlane allo scopo di omaggiare Star Trek, avrà un suo panel.

Il panel dedicato aprirà a partire dalle ore 14,30 di sabato 20 luglio, questa la descrizione dell’evento:

“The Orville è tornato per la terza stagione e si è fermato a San Diego! Unisciti all’equipaggio completo della USS Orville: Seth MacFarlane, Adrianne Palicki, Penny Johnson Jerald, Scott Grimes, Peter Macon , Jessica Szohr, J Lee, Mark Jackson e Chad L. Coleman e i produttori esecutivi David A. Goodman, Jon Cassar e Brannon Braga per avere uno sguardo esclusivo su alcuni dei nostri momenti preferiti e mai visti della stagione 2 e un un’anteprima speciale per le nuove ed eccitanti missioni nella prossima terza stagione! Ballroom 20.”

Momenti molto interessanti di questo evento saranno, probabilmente, le anticipazioni che la Fox vorrà darci a proposito della terza stagione in The Orville, considerando l’episodio conclusivo della precedente, in cui abbiamo visto i nostri eroi catapultati in una distopica realtà alternativa. Situazione che sembrerebbe essersi risolta per il meglio, ma conoscendo MacFarlane “mai dire mai!”.