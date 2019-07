Il casting di La Sirenetta, o almeno la nuova version in live action, sembra essere entrato nella propria fase più calda.

Dopo aver scoperto che Melissa McCarthy è entrata in trattativa con la Disney per il ruolo di Ursula (cliccate qui), questa sera è il The Hollywood Reporter ha riportare il possibile ingaggio di nuovi attori. Secondo la fonte, infatti, la Disney starebbe cercando di mettere sotto contratto gli attori Jacob Tremblay e Awkwafina.

Ma quali saranno i loro ruoli nel film? Se le trattative dovessero essere confermate, si vocifera che per entrambi ci saranno ruoli da doppiatori, con il giovane Tremblay nel ruolo di Flounder, il migliore amico di Ariel, e la talentuosa attrice in quello di Scuttle, l’amico gabbiano. Ovviamente attendiamo nuove conferme in merito.

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

Nel cast Melissa McCarthy.

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.