Il prossimo live action targato Disney sarà La Sirenetta, proprio per questo in casa Disney si lavora per regalare al regista Rob Marshall attori per il cast.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Variety è noto da questa sera che la Disney starebbe intavolando una trattativa con Melissa McCarthy. Il ruolo offerto all’attrice sarebbe quello di Ursula, la celebre strega del mare.

Nessuna notizia al momento sull’attrice che avrà l’onore di dare vita ad Ariel, protagonista del classico dell’animazione. Le ultime voci parlavano di Zendaya, ma al momento non possono che rimanere tali.

Le riprese di La Sirenetta dovrebbero partire nel 2020 da Sud Africa e Costa Rica.

In cabina di regia Rob Marshall. La sceneggiatura è stata firmata da Jane Goldman (Kick-Ass, Kingsman). Il live action comprenderà anche le musiche originali composte da Alan Menken per il film animato del 1989 insieme a Lin-Manuel Miranda (Oceania, Mary Poppins Returns).

La release di La Sirenetta è attesa per il 2021.