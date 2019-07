La celebre saga Gremlins ha ottenuto nuova linfa vitale grazie all’ufficializzazione di una nuova serie prequel da parte di WarnerMedia.

Anche se solo dal punto di vista animato, il franchise tornerà a rivevere grazie a Gremlins: Secrets of the Mogwai. Lo show sarà composto da 10 episodi e verterà sulle origini del mito dei Gremlins, con un giovanissimo Sam Wing (futuro proprietario del negozio dove il tenero Gizmo inizia la sua tortuosa avventura tra gli umani) intento a crescere in una Cina degli anni venti, tra folklore e mostri.

La serie sarà una co-produzione Amblin Television e Warner Bros. Animation. Lo sceneggiatura della serie sarà invece Tze Chun.

Questa la sinossi. Insieme a un ladro di strada adolescente di nome Elle, Sam e Gizmo intraprendono un pericoloso viaggio attraverso la campagna cinese, incontrando, e a volte combattendo, mostri colorati e spiriti del folklore cinese. Nella loro missione per tentare di restituire Gizmo alla sua famiglia e scoprire un tesoro leggendario, sono perseguitati da un industriale assetato di potere e dal suo esercito di malvagi Gremlin.