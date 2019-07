Direttamente dal 50° San Diego Comic-Con, i fratelli Russo hanno annunciato l'intenzione futura di produrre Battle of the Planets, film tratto dall'omonima serie animata anni settanta.

Tratta a sua volta dall'anime giapponese Science Ninja Team Gatchaman, la celebre serie animata ruota intorno ad un gruppo di ragazzini fin da piccoli allenati per divenire un team di eroi contro minacce provenienti dalla galassia.

Non è noto se i fratelli Russo (Joe ed Anthony) si occuperanno anche della regia, proprio per questo riteniamo di dover attendere ulteriori aggiornamenti sul progetto in questione.