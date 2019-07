A margine del panel al San Diego Comic-Con dedicato alla decima stagione di The Walking Dead, un annuncio ha fatto battere il cuore ai tanti presenti in sala.

Universal Pictures ha annunciato che molto presto porterà al cinema un film ambientato nell'universo The Walking Dead, ed il protagonista sarà Rick Grames (Andrew Lincoln).

Come noto, il personaggio di Rick Grames ha abbandonato la serie principale lo scorso anno, per abbracciare un nuovo progetto sempre ambientato nell'universo The Walking Dead. Beh, ora ne abbiamo la conferma ufficiale.

Il film non ha un titolo ufficiale, ne tanto meno è stato annunciata una data di rilascio. Ecco qui di seguito il teaser trailer.