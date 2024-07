San Diego Comic-Con (SDCC) è sempre più vicino, e gli appassionati iniziano a chiedersi quale sarà il programma di questa edizione 2024.

In attesa del programma ufficiale del Comic-Con che presumibilmente verrà svelato nei prossimi giorni, dalla rete (via The Wrap) spunta quella che sembra una lista degli appuntamenti più importanti (è chiaro che si tratta di una lista in aggiornamento), con il celebre panel Marvel Studios nuovamente al centro dell’attenzione dopo un anno di assenza.

Ricordiamo che San Diego Comic-Con si terrà dal 24 al 27 luglio.

Mercoledì, 24 luglio: Preview Night

Durante la Preview Night non ci saranno panel ufficiali, ma tante attrattive per i presenti che vanno screening gratuiti (Barbie, Oppenheimer ed altri), alla presentazione di nuovi giochi da tavolo e videogames.

Giovedì, 25 luglio

Paramount Animation e Hasbro aprono la giornata con un panel dedicato a “ Transformers One ” con Chris Hemsworth.

” con Chris Hemsworth. Festeggiamenti per i 25 anni di “ SpongeBob SquarePants ”.

”. Todd McFarlane parlerà del film di “ Spawn ”, fumetti e altro.

”, fumetti e altro. Panel su “ Percy Jackson and the Olympians ”.

”. “ Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles ”.

”. “ Behind the Action ” di Peacock con Roland Emmerich e il cast di “ Those About to Die ”.

” di Peacock con Roland Emmerich e il cast di “ ”. Inizio del tour di addio di “ What We Do in the Shadows ”, con cast e produttori che presenteranno in anteprima un nuovo episodio.

”, con cast e produttori che presenteranno in anteprima un nuovo episodio. “ Star Wars: Stories from a Galaxy Far, Far Away ”, moderato da Patton Oswald, con il cast di “ Star Wars Outlaws ” e autori di libri e fumetti di Star Wars.

”, moderato da Patton Oswald, con il cast di “ ” e autori di libri e fumetti di Star Wars. Misterioso evento non ancora annunciato. Potrebbe trattarsi di una proiezione esclusiva o una performance speciale.

Venerdì, 26 luglio

Panel di “ The Boys ” con il produttore Eric Kripke e il cast.

” con il produttore Eric Kripke e il cast. Panel di “ Lord of the Rings: The Rings of Power ”.

”. Panel su “ Like a Dragon: Yakuza ” con Ryoma Takeuchi.

” con Ryoma Takeuchi. Panel di “ Dexter: Original Sin ”.

”. Panel su “Harley Quinn & Kite Man: Hell Yeah!” con il cast e i creatori.

Sabato, 27 luglio

Panel sul “ Star Trek Universe “.

“. Panel di “ Batman: Caped Crusader ”.

”. Panel di “ Silo ” con il cast e il produttore esecutivo.

” con il cast e il produttore esecutivo. Panel su “ The Penguin ” con Colin Farrell e altri membri del cast.

” con Colin Farrell e altri membri del cast. Panel Marvel Studios – Il presidente e produttore dei Marvel Studios, Kevin Feige, insieme a ospiti speciali, offre uno sguardo esclusivo all’interno dell’universo cinematografico Marvel, in continua espansione.

– Il presidente e produttore dei Marvel Studios, Kevin Feige, insieme a ospiti speciali, offre uno sguardo esclusivo all’interno dell’universo cinematografico Marvel, in continua espansione. Panel di “FROM”.

