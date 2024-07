Captain America: Brave New World e le nuove origini di Sabra

Il lancio ieri del teaser trailer di Captain America: Brave New World ha entusiasmato i fan Marvel da un lato, ma creato polemiche dall’altro per la presenza del personaggio Sabra.

Come noto dai fumetti Marvel Comics, infatti, Sabra è un mutante che lavora per il Mossad, l’agenzia di intelligence e un servizio segreto dello Stato d’Israele. E’ già questo basterebbe per alimentare polemiche geopolitiche vista l’escalation di guerra tra Iran ed Israele di quest’ultimo periodo. Il nome stesso indica “in slang” il termine per ebrei nativi di Israele. Ed ancora Sabra è il nome di uno dei due campi profughi in Libano dove l’esercito israeliano permise negli anni ottanta alla milizia cristiana libanese di massacrare centinaia di palestinesi. Tante situazioni scomode che non potevano non accendere polemiche.

Per cercare di mitigare le polemiche, i Marvel Studios hanno optato per il cambio di origini del personaggio nel film, evitando tra l’altro di citare il suo nome in codice “Sabra“. Nell’articolo riportato su Marvel.com, infatti, si evince che Ruth Bat-Seraph è un ex-Vedova Nera divenuta nel frattempo un alto funzionario del governo americano che ha piena fiducia del presidente Ross.

Polemiche spente? Beh, quasi. L’attrice che interpreta Ruth Bat-Seraph in Captain America: Brave New World “Shira Haas” ha un passato nel servizio volontario nell’unità di arti performative dell’IDF (Israel Defense Forces), un dettaglio che di certo non è passato inosservato, e che potrebbe continuare a creare polemiche da qui all’esordio del film il prossimo febbraio.

Captain America: Brave New World e le note di produzione

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D’Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi. Il film sarà distribuito dal 12 febbraio 2025

Captain America: Brave New World è stato annunciato per la prima volta nelle ore precedenti al termine dell’ultimo episodio di The Falcon and The Winter Soldier, successivamente è arrivato il via libera ufficiale durante la scorsa edizione del San Diego Comic-Con.

Trama: Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford al suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel bel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un efferato complotto globale prima che il mondo intero sia costretto a vedere rosso.

