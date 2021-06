Ryan Reynolds stuzzica i fan riguardo l’atteso Deadpool 3

Deadpool 3 è senza dubbio uno dei film Marvel Studios più attesi dai fan dell’MCU, ma ciononostante di aggiornamenti sostanziosi il web ne è clamorosamente scarno.

Dall’acquisizione degli asset Fox da parte del colosso Disney ci sono state tante rassicurazioni rivolte ai fan del mitico Mercenario Chiaccherone, con dichiarazioni più o meno autorevoli da parte di personaggi illustri del panorama Marvel Studios. Ad oggi le uniche certezze incontrovertibili riguardano la presenza di Ryan Reynolds e la possibilità che Deadpool 3 continui ad avere un ambiente Ratet R (vietato ai minori) anche nel Marvel Cinematic Universe.

Mettendo da parte le poche notizie note, questa mattina Ryan Reynolds ha pensato bene di accendere la curiosità dei fan postando una Instagram Story abbastanza equivoca. L’immagine raccolta dalla IG Story mostra i bagagli dell’attore pronti ad essere chiusi, con all’interno la celebre maschera di Deadpool. La foto non è stata accompagnata da nessun commento da parte dell’attore. Che si tratti di un messaggio criptato da parte di Ryan Reynolds ai fan? Qualcosa bolle finalmente nel calderone Marvel Studios? Beh, non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

DEADPOOL 3

PRODUZIONE: Il film sarà scritto da Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Loeglin. In cabina di produzione Kevin Feige e Ryan Reynolds. CAST: Ryan Reynolds. Le riprese non partiranno prima del 2022. DISTRIBUZIONE: Prossimamente al Cinema.