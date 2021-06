Sono partite le riprese di Evil Dead Rise, il nuovo capitolo della saga horror

Sono ufficialmente partite le riprese di Evil Dead Rise, l’annunciato nuovo capitolo della celebre saga horror nota in Italia anche come La Casa.

L’annuncio è arrivato – come di routine ad Hollywood – attraverso un post-social diffuso su Twitter dal regista del film Lee Cronin. Il tweet in questione mostra il classico ciak battuto con titolo del film annesso (Evil Dead Rise). Come oramai noto da qualche giorno, l’ennesimo capitolo della saga Evil Dead non arriverà al cinema, ma direttamente su HBO Max, il famoso servizio digitale di casa WarnerMedia.

Alla regia del nuovo Evil Dead movie ci sarà Lee Cronin, mentre Bruce Campbell è certo che non tornerà come Ash Williams. Nel cast attualmente sono presenti Alyssa Sutherland (Vikings) e Lily Sullivan (Picnic At Hanging Rock), il cui ruolo sarà quello di due sorelle che si ritroveranno a dover lottare per la loro anima. Le riprese sono partite dalla Nuova Zelanda. Sam Raimi, creatore della saga, tornerà ma come produttore.

EVIL DEAD RISE

