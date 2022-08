L’attore Ryan Reynolds è pronto a mettere su muscoli in vista delle riprese di Deadpool 3, ennesimo capitolo della saga dedicata al famoso supereroe Marvel.

A confermare la notizia è stato un post-social apparso sulla pagina Instagram di Don Saladino, il celebre personal trainer delle star di Hollywood. Nel particolare l’allenatore ha postato due foto in compagnia di Reynolds accompagnandole con una didascalia che di certo non lascia tanto spazio all’immaginazione: “e così ha inizio 🔴 ⚔️.”. Qui di seguito il post-social:

Tra i film annunciati dai Marvel Studios durante il San Diego Comic-Con, quello che ha fatto più rumore per la sua assenza è stato proprio Deadpool 3. Ciononostante Kevin Feige ha riferito che non tutti gli annunci erano destinati alla celebre convention di San Diego, altre sorprese, infatti, sono state tenute per l’appuntamento con D23 Expo, evento sempre molto atteso dai fan Disney. Che l’annuncio del terzo capitolo della saga su Mercenario Chiaccherone sia stata destinata proprio al D23 Expo? A quanto pare si.

DEADPOOL 3

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).

Deadpool 3 non ha nessuna data di uscita al momento, e Ryan Reynolds è l’unico attore riconfermato dai primi due capitoli. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti. Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, Shawn Levy è stato scelto per dirigere la pellicola.