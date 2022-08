Russell Crowe pubblica la prima foto di The Pope’s Exorcist

Sono partite le riprese di The Pope’s Exorcist, l’horror a sfondo demoniaco con protagonista il premio Oscar “Russell Crowe“.

Annunciato lo scorso mese, il film Sony Pictures è entrato in questi giorni in fase di produzione attiva, con le riprese avviate in vista della release ad oggi ancora non resa pubblica. Nel confermare l’inizio delle riprese è stato lo stesso Crowe via social ha diffondere la prima foto ufficiale nei panni di Padre Amorth. Qui di seguito la foto:

Padre Gabriele Amorth è un personaggio realmente esistito, protagonista di alcuni dei più famosi esorcismi comandati dal Vaticano. Il sacerdote è morto nel 2016 all’età di 91 anni, ma prima ha scritto due memorie “An Exorcist Tells His Story” e “An Exorcist: More Stories“.

Entrambe le memorie, in cui sono riportati dettagli sugli esorcismi realizzati nella sua vita, sono state acquisite da Screen Gems da Michael Patrick Kaczmarek e dalla società Loyola Productions. La regia del film è stata affidata a Julius Avery, regista apprezzato per l’ottimo horror movie Overlord.

I produttori di The Pope’s Exorcist saranno Doug Belgrad tramite la sua 2.0 Entertainment, lo stesso Kaczmarek, il presidente della Loyola “Eddie Siebert” e Jeff Katz di Worldwide Katz. La sceneggiatura è stata firmata da Evan Spiliotopoulos, con la revisione di Chuck MacLean. Inoltre Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson supervisioneranno il progetto per Screen Gems.