Russell Crowe contro il Diavolo nell’horror di Julius Avery

Russell Crowe sarà il protagonista di The Pope’s Exorcist, il nuovo horror diretto da Julius Avery, regista di Overlord.

Prossimo ad apparire nei panni di Zeus nel cinecomic Thor: Love and Thunder, il premio Oscar Russell Crowe ha ottenuto il ruolo di Padre Gabriele Amorth, personaggio realmente esistito, protagonista di alcuni dei più famosi esorcismi comandati dal Vaticano. Il sacerdote è morto nel 2016 all’età di 91 anni, ma prima ha scritto due memorie “An Exorcist Tells His Story” e “An Exorcist: More Stories“.

Entrambe le memorie, in cui sono riportati dettagli sugli esorcismi realizzati nella sua vita, sono state acquisite da Screen Gems da Michael Patrick Kaczmarek e dalla società Loyola Productions. La regia del film, come detto intitolato The Pope’s Exorcist, è stata affidata a Julius Avery, regista apprezzato per l’ottimo horror movie Overlord.

I produttori saranno Doug Belgrad tramite la sua 2.0 Entertainment, lo stesso Kaczmarek, il presidente della Loyola “Eddie Siebert” e Jeff Katz di Worldwide Katz. La sceneggiatura è stata firmata da Evan Spiliotopoulos, con la revisione di Chuck MacLean. Inoltre Scott Strauss, Michael Bitar e Giselle Johnson supervisioneranno il progetto per Screen Gems. Le riprese dovrebbero partire dall’Irlanda nel mese di settembre.

