Emma Roberts avrà un ruolo nel cinecomic Madame Web

Il cast del cinecomic Madame Web potrà contare anche sul talento di Emma Roberts, attrice nota per American Horror Story.

Dopo essersi fatta le ossa tra American Horror Story, Scream Queen e le tante commedie romantiche a cui ha partecipato, la Roberts è pronta per il suo primo ruolo importante in un cinecomic Marvel/Sony. L’annuncio dell’ingaggio dell’attrice è stato riportato in rete da SuperHeroHype, ciononostante il ruolo a lei assegnato resta ancora un mistero.

MADAME WEB

Matt Sazama e Burk Sharpless hanno da tempo iniziato a scrivere la sceneggiatura, mentre in cabina di regia S.J. Clarkson (Jessica Jones, The Defenders e Collateral) è da tempo collegata al film in chiave registica. Nel cast al momento sono confermati Dakota Johnson, Sydney Sweeney, Isabela Merced, Tahar Rahim, Celeste O’Connor, Emma Roberts.

Il personaggio nei fumetti è nota come Cassandra Webb. E’ stata creata da Denny O’Neil (testi) e John Romita Jr. (disegni) e ha debuttato nella serie The Amazing Spider-Man (vol. 1) n° 210. Tra i suoi poteri, la chiaroveggenza e diverse abilità e doti psichiche che le permettono di apparire alle persone in forma astrale. Oltre ai fumetti Madame Web è apparsa anche nella serie animata di Spider-Man.

Il film sarà nelle sale Usa a partire dal 7 luglio 2023.