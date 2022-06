Gli eventi Warner Bros Discovery al San Diego Comic-Con

L’attesa edizione 2022 del celebre San Diego Comic-Con è sempre più vicina, ed è tempo che i vari studios inizino a presentare i propri panel.

Tra i primi studios a farlo, Warner Bros Discovery quest’oggi ha diffuso la lista degli eventi che presenterà durante la famosa convention che si terrà dal 21 al 24 luglio. Tra i panel più attesi citiamo quelli relativi ad House of the Dragon (la serie prequel di Game of Thrones), The Sandman (la serie in arrivo su Netflix) e Riverdale.

House of the dragon

The Sandman

Riverdale

Harley Quinn

That’s NOT All, Folks! Looney Tunes for Everyone!

Cartoon Network: Winner Takes All

The Origin Story You’ve Been Waiting For…Gremlins: Secrets of the Mogwai

Sesame Street Mecha Builders

Adult Swim

Ovviamente i vari panel si terranno nella mitica Hall H, tra proiezioni speciali, anticipazioni ed ospitate con membri del cast, crew di produzione e registi. Molto probabile che il San Diego Comic-Con 2022 regalerà trailer e promo inediti, e noi saremo lieti di programmare aggiornamenti in merito.

Fonte: ComicBook