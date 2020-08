[Rumour] Svelato il titolo del terzo Spider-Man?

Un rumour di giornata potrebbe aver indovinato il titolo ufficiale del terzo Spider-Man targato Marvel/Sony.

A lanciare la notizia, o presunta tale, è stato il sito Murphy’s Multiverse, spesso in prima linea riguardo i titoli Marvel e DC, e da ritenere più o meno affidabile. Il titolo scelto da Sony e Disney potrebbe essere Spider-Man: Homesick (tradotto “nostalgia di casa”).

La fonte spiega che questo titolo è apparso di recente in un articolo di Esquire, per poi essere citato più volte sul set in costruzione di Atlanta. A dare maggior risalto alle dichiarazioni della fonte va ricordato che tale titolo in passato è già apparso in rete sottoforma di pura e semplice voce, passando però poco sotto le luci della ribalta.

Che si sia proprio di Spider-Man: Homesick il titolo del nuovo film con Tom Holland? Beh, non resta che attendere annunci ufficiali da parte di Sony e Disney. Nell’attesa ricordiamo che il film ha ottenuto di recente una data di rilascio nel 2021 (qui), e che vedrà la luce sui set di Atlanta solo dopo che Holland sarà libero dalla lavorazione di Uncharted.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)