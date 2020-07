Spider-Man 3 sarà nelle sale Usa da Natale 2021

Sony Pictures ha ufficializzato la data di uscita cinematografica di Spider-Man 3, terzo capitolo della saga diretta da Jon Watts.

Inizialmente destinato ad una release estiva nel 2021, Spider-Man 3 (titolo non ufficiale) è stato prima rimandato - causa Coronavirus - a novembre 2022, e successivamente nelle vacanze natalizie. La data esatta è pertanto divenuta il 17 dicembre 2021, ossia nello spazio destinato in precedenza da Avatar 2, da poco rimandato all'anno successivo. Lo studios non ha fatto riferimento alle date relative al mercato estero.

Le riprese del sequel di Spider-Man: Far From Home dovrebbero partire appena Tom Holland sarà libero dal set di Uncharted, proprio come confermato dallo stesso attore nei giorni scorsi.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

SPIDER-MAN 3 (TITOLO NON UFFICIALE)