In attesa di scoprire i nuovi progetti dei Marvel Studios per il dopo Thanos, continua il “toto-scommesse” su chi possa essere il prossimo super villain del Marvel Cinematic Universe.

Secondo una nuova teoria i Marvel Studios sarebbero oramai pronti ad introdurre nel franchise la celebre figura di Norman Osborn, aka Green Goblin. A riportare a galla il rumour un recente articolo targato MovieWeb.

All’interno del post è riportata una voce relativa ad un ipotetico casting call per un personaggio noto come The Benefactor. Lo studios avrebbe richiesto un uomo di età tra i 40 ed i 60 anni, descrivendo il personaggio come “misterioso e nefasto“. Oltre alla breve descrizione, la fonte ha specificato che l’attore dovrebbe girare una brevissima sequenza quest’anno in quel di Atlanta.

Andiamo per piccoli passi. Perchè tale voce farebbe pensare a Norman Osborn?

La prima cosa che viene da pensare è che ad Atlanta si sono tenute quest’anno solo le riprese di Spider-Man: Far From Home. Inoltre al momento nessun altro prodotto Marvel Studios ha Atlanta come location. Il rumour poi specifica che l’attore dovrebbe girare (o addirittura lo avrebbe già fatto) una brevissima sequenza da includere come scena post-credits dello stesso Spider-Man: Far From Home.

Infine ci sarebbe la breve descrizione, il cui primo pensiero non può che volare proprio verso un personaggio del calibro di Norman Osborn: Ricco e impegnato socialmente (almeno come facciata) – da qui The Benefactor – e profondamente nefasto nell’animo.

Come noto, Norman Osborn – apparso in precedenza col volto di Willem Dafoe in Spider-Man di Sam Raimi – nei fumetti è a capo della Oscorp, ma principalmente è uno dei nemici più celebri di Spider-Man, vestendo i panni di Green Goblin. Inoltre è stato a capo dei Thunderbolts (la Suicide Squad di Marvel Comics), ma anche fondamentale nella guerra contro gli Skrull in Secret Invasion. Ma è il suo peso politico che spesso è divenuto centrale nei fumetti, e proprio questo suo essere un villain dal carattere estremamente stratificato che potrebbe dare all’MCU un dopo-Thanos davvero inatteso.

Ma ricordiamolo… siamo ancora nel paese dei rumours, pertanto non resta che attendere Spider-Man: Far From Home per avere una prima traccia del futuro dell’MCU. A voi piacerebbe Norman Osborn aka Green Goblin come nuovo super villain?