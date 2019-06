Netflix ha annunciato di aver scelto di rinnovare la serie tv Russian Doll per una seconda stagione.

Lo show creato da Natasha Lyonne – tra l’altro anche protagonista – in collaborazione con Leslye Headland e Amy Poehler, è stata distribuita da Netflix nel mese di febbraio. Al centro dell’attenzione una donna che continua a morire, e risvegliarsi ogni giorno nello stesso bagno prima di una festa a New York.

In una recente intervista, la Lyonne aveva dichiarato che la storia narrata in Russian Doll avrebbe potuto raccogliere l’attenzione del pubblico per sole tre stagioni.

In attesa di scoprire nuovi dettagli sulla serie tv, eccovi la nostra recensione della prima stagione.