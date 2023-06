Rumour: Ben Affleck potrebbe avere un ruolo in Deadpool 3?

L’universo dei rumours cinematografici di certo non va in vacanza, ed in questo periodo al centro dell’attenzione non poteva che esserci Deadpool 3.

Dopo le voci, sempre più insistenti a dire il vero, che riguardano la presenza di più varianti di Deadpool e Wolverine nel film (qui il nostro articolo), il rumour di giornata riguarda niente di meno che Ben Affleck. Da poco apparso in The Flash (qui la nostra recensione), infatti, il buon Ben Affleck pare possa aver ottenuto un ruolo in Deadpool 3, a riferirlo il famoso insider KC Walsh via social.

All’interno del suo tweet, l’insider ha riferito di aver visto il divo di Hollywood sul set Deadpool 3, anche se ha anche ammesso di conoscerne il motivo. Scorrendo nei commenti al tweet, inoltre, viene più volte menzionata la possibilità che Affleck possa aver scelto di rimettere il costume del suo Daredevil, una ipotesi questa che potrebbe sposarsi con la volontà di Ryan Reynolds e company di sfruttare il Multiverso MCU in ogni modo possibile.

I have no idea who he is playing just that he was on set https://t.co/NuJueaC7iJ — KC Walsh (@TheComixKid) June 23, 2023

Come spesso vi ripetiamo con articoli del genere, cercate di prendere il tutto con la dovuta attenzione, la speculazione mediatica è sempre dietro l’angolo. Sarà come sempre nostra premura confermarvi – o smentirvi – la voce in questione.

DEADPOOL 3

Il film sarà diretto da Shawn Levy, con una sceneggiatura firmata da Ryan Reynolds, Rhett Reese e Paul Wernick. Per la prima volta in cabina di produzione ci saranno i Marvel Studios di Kevin Feige. NEL CAST Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Rob Delaney, Brianna Hildebrand, Shioli Kutsuna. Il film sarà nelle sale dal 3 maggio 2024.

La saga X-Men dedicata al celebre Deadpool si è dimostrata un vero successo di pubblico e critica. Il primo capitolo diretto da Tim Miller ha incassato 782 milioni di dollari, mentre il secondo, diretto per l’occasione da David Leitch, ne ha raccolti 785 milioni. Entrambi i film sono stati rilasciati nelle sale con il rating R Rated (vietati ai minori di 18 anni).