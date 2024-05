Le voci intorno alla saga di successo Pirati dei Caraibi sono da anni confusionarie, tra reboot, cancellazioni, spin-off e quant’altro. Ma cosa c’è di reale in queste voci?

Nelle ultime ore il produttore storico della saga “Jerry Bruckheimer” ha voluto offrire un po’ di chiarezza sul futuro della saga (via Deadline), confermando di fatto che i film in via di sviluppo al momento sono due, un reboot completo e lo spin-off al femminile prodotto ed interpretato da Margot Robbie.

In particolare, il produttore ha riferito che il reboot è stato affidato prima degli scioperi degli sceneggiatori nelle mani di Craig Mazin e Ted Elliot, successivamente è passato a Jeff Nathanson, il cui intervento sembrerebbe aver risolto molte delle riserve della Disney, anche grazie ad un terzo perfetto: “Penso che ce l’abbia fatta“, ha detto il produttore. “Ha un terzo atto fantastico. Dobbiamo solo ripulire il primo e il secondo e poi arriveremo lì. Ma ha scritto un terzo atto fantastico, fantastico.”

Sulla presenza di Johnny Depp, il produttore ha confermato che si tratterà di un reboot con nuovi attori, ma che uno spazio per lui potrebbe esserci:

“È un riavvio, ma se dipendesse da me, lui ci sarebbe. Lo amo. È un buon amico. È un artista straordinario e ha un look unico. Ha creato il Capitano Jack.”

Sullo spin-off al femminile, invece, Bruckheimer ha affermato, senza scendere nei dettagli, che il film è ancora in produzione con Christina Hodson impegnata in scrittura. Queste parole sembrerebbero smentire quelle “negative” di Margot Robbie offerte nel novembre del 2022: “Avevamo un’idea che abbiamo sviluppato per un po’, molto tempo fa, incentrata su una versione al femminile… non proprio al femminile, ma era una storia diversa che credevamo potesse essere davvero forte. Ma mi sa che [la Disney] non vuole farlo.”

Pirati dei Caraibi: la saga al cinema.

Ispirato alla famosa attrazione presente nei parchi Disney, il primo film della saga “La Maledizione della Prima Luna” uscì nel 2003 per la regia di Gore Verbisky. Fu un successo di pubblico e critica, con un incasso di 655 milioni di dollari al Box Office. I tre successivi sequel hanno tutti o quasi sfiorato il miliardo di dollari, con l’ultimo “La Vendetta di Salazar” che offrì il primo segno di “stanchezza” della saga, portando nelle casse Disney un incasso di “soli” 795 milioni di dollari, oltre ad una serie di recensioni non eccelse. Un sesto film della saga era stato in precedenza annunciato, ma dal 2020 nessuna notizia è trapelata in rete.

Tra gli interpreti più famosi della saga Pirati dei Caraibi, oltre a Johnny Depp nei panni iconici di Jack Sparrow, anche Geoffrey Rush, Orlando Bloom, Keira Knightley, Stellan Skarsgard, Tom Hollander, Bill Nighy, Penelope Cruz, Javier Bardem e Kaya Scodelario.

