Alien: Romulus, una nuova foto con Cailee Spaeny

La rivista Total Film Magazine ha diffuso in rete ieri una nuova immagine esclusiva da Alien: Romulus, il film di Fede Alvarez.

La foto ritrae il personaggio interpretato nel film da Cailee Spaeny, che molti già accostano alla figura di Ripley (Sigourney Weaver) nei primi film della saga, con arma in spalla, ed ovvia preoccupazione per la presenza dei pericolosi alieni. Come noto, quest’ultimo capitolo della saga sarà ambientato cronologicamente tra gli eventi di Alien (1979) e Aliens: Scontro Finale (1986), con Romulus che viene indicato come il nome della stazione spaziale al centro della trama del film.

Alien: Romulus è diretto da Fede Alvarez (La casa, Man in the Dark) da una sceneggiatura scritta dallo stesso Alvarez insieme al suo frequente collaboratore Rodo Sayagues (L’uomo nel buio – Man in the Dark), basata sui personaggi creati da Dan O’Bannon e Ronald Shusett. Il film è prodotto da Ridley Scott (Napoleon), che ha diretto l’originale Alien e ha prodotto e diretto i nuovi film della saga, Prometheus e Alien: Covenant, Michael Pruss (Lo strangolatore di Boston) e Walter Hill (Alien); mentre Fede Alvarez, Elizabeth Cantillon (Charlie’s Angels), Brent O’Connor (Bullet Train) e Tom Moran (Unstoppable – Fuori controllo) sono i produttori esecutivi.

Alien: Romulus è interpretato da Cailee Spaeny (Priscilla), David Jonsson (Agatha Christie’s Murder is Easy), Archie Renaux (Tenebre e ossa), Isabela Merced (The Last of Us), Spike Fearn (Aftersun) e Aileen Wu. Nelle sale italiane a partire dal 14 agosto 2024.

La Trama: Con Alien: Romulus, Alvarez riporta il franchise alle origini. Rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Total Film gets a new look at #AlienRomulus, as director Fede Álvarez tells us about staying true to the franchise >> https://t.co/XnDAG7PxY5 pic.twitter.com/U87dNzhqmq — Total Film (@totalfilm) May 20, 2024

