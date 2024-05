Peter Pan’s Neverland Nightmare è il nuovo horror che rielabora la fiaba

L’oramai noto Twisted Childhood Universe continua ad espandersi con nuovi film ambientati nel mondo delle fiabe del passato, e Peter Pan sembra essere uno dei prossimi obiettivi.

Ed in effetti la Jagged Edge Productions, la società nota per aver realizzato Winnie-the-Pooh: Blood and Honey per intenderci, ha presentato in questi giorni la prima immagine ufficiale di Peter Pan’s Neverland Nightmare, il film che porterà in sala la versione horror della storia del ragazzino che non voleva mai diventare adulto.

Il nuovo horror dal sapore slasher è stato diretto da Scott Chambers e prodotto da Rhys Frake-Waterfield (Winnie-the-Pooh: Blood and Honey), con Martin Portlock nei panni del celebre personaggio di fantasia. Al centro della storia di Peter Pan’s Neverland Nightmare il protagonista, un assassino malvagio e sfigurato, si mette alla ricerca del fratello di Wendy per oscuri motivi. Quest’ultima inizia così una missione di salvataggio in compagnia di una Campanellino disillusa e triste.

Megan Placito, Peter Desouza-Feighoney, Kit Green, Nicholas Woodeson (Skyfall, John Carter), Kierston Wareing (Fish Tank), Olumide Olorunfemi sono anche parte del cast del film. Le riprese si stanno attualmente svolgendo nel Regno Unito, con una data di uscita prevista per Halloween 2024.

Come noto oramai da tempo, il Twisted Chilhood Universe, dopo i tanti capitoli singoli approdati al cinema nei prossimi anni (Winnie the Pooh: Blood and Honey 3, Bambi: The Reckoning ed altri), culminerà con un crossover in stile Avengers dal titolo Poohniverse: Monsters Assemble.

