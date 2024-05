Tra i film presentati a Cannes 77 in cerca di distribuzione internazionale, The Smashing Machine si è palesato in rete attraverso una foto col protagonista interpretato da Dwayne Johnson.

Il film si ispira alla vera storia di Mark Kerr, la leggenda dello sport di arti marziali noto come MMA la cui dipendenza da droga ha reso la sua carriera difficile e soprattutto “cibo” per Hollywood. In cabina di regia spicca il nome di Benny Sadfie (anche sceneggiatore), mentre nel ruolo da protagonista Dwayne Johnson assieme ad Emily Blunt, qui nei panni della moglie.

Nella prima immagine diffusa in rete da A24 (via social), proprietaria dei diritti di distribuzione negli USA, il divo hollywoodiano risulta assolutamente irriconoscibile, privato dei suoi caratteristici tatuaggi e con una folta chioma per dare volto al celebre combattente.

The Smashing Machine è stato prodotto e finanziato da A24.

First look at Benny Safdie’s THE SMASHING MACHINE starring @TheRock and Emily Blunt. pic.twitter.com/GVC2XIHwGV — A24 (@A24) May 21, 2024

Chi è Mark Kerr?

Mark Kerr è un ex lottatore e artista delle arti marziali miste. Durante la sua carriera nella MMA è stato due volte campione del torneo dei pesi massimi UFC, vincitore del torneo del campionato mondiale Vale Tudo, campione dei pesi massimi Pride FC, campione nazionale di wrestling NCAA nel 1992, campione nazionale di freestyle nel 1994 e quattro volte campione del mondo di sottomissione ADCC.

Correlati