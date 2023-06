Il trailer di Drive-Away Dolls, il nuovo film di Ethan Coen

Focus Features ha condiviso in rete il trailer di Drive-Away Dolls, il nuovo film diretto da Ethan Coen, il secondo dopo la rottura col fratello Joel.

Al centro della trama della nuova commedia di Ethan Coen spazio per la “strana coppia” formata da una giovane disinibita e la sua pudica ragazza in viaggio verso quella che inizia come un’avventura emozionante, ma che poi si trasforma in tutt’altro. Questa di seguito la sinossi ufficiale di Drive-Away Dolls:

“Questa commedia caper segue Jamie (Margaret Qualley), un disinibito spirito libero che si lamenta dell’ennesima rottura con la sua ragazza, e la sua pudica amica Marian che ha un disperato bisogno di rilassarsi. Alla ricerca di un nuovo inizio, le due si imbarcano in un viaggio improvvisato verso il Tallahassee, in Florida, ma la situazione precipita rapidamente quando incontrano un gruppo di inetti criminali lungo la strada.”

Il film è stato sceneggiato da Ethan Coen e Tricia Cooke, con Coen in cabina di regia. La produzione è stata curata da Tim Bevan, Coen, Cooke, Eric Fellner e Robert Graf. Nel cast Margaret Qualley, Geraldine Viswanathan, Matt Damon, Pedro Pascal, Colman Domingo, Bill Camp, Beanie Feldstein, Annie Gonzalez e Joey Slotnick. L’uscita nelle sale – solo in poche selezionate – è fissata per il 22 settembre 2023.

