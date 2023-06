Elizabeth Olsen e Alicia Vikander insieme per lo sci-fi Assessment

Le attrici Elizabeth Olsen e Alicia Vikander saranno la punta di diamante del cast di Assessment, film d’esordio alla regia di Fleur Fortuné.

Nota per le sue qualità dimostrate attraverso diversi corti, video musicali e spot pubblicitari, la regista francese porterà al cinema un film la cui trama è ambientata in un futuro dove la natalità è rigidamente controllata. Elizabeth Olsen e Alicia Vikander interpreteranno una coppia che esprime il desiderio di procreare, ma deve sottoporsi a una scrupolosa perizia nell’arco di sette giorni per verificare la sua idoneità ad avere figli.

Ecco la sinossi di Assessment:

“In un futuro distrutto dai cambiamenti climatici, una parte della società ha creato un mondo parallelo per sé stessa. La vita è controllata e ottimizzata, e anche il desiderio di avere figli non è lasciato al caso. Di conseguenza, le vite di una giovane coppia di successo sono messe sotto rigido scrutinio da una funzionaria nel corso di sette giorni.”

La sceneggiatura è stata firmata da Nell Garfath-Cox, Dave Thomas e John Donnelly, basata su un cortometraggio degli stessi Garfath-Cox e Thomas. La produzione sarà a cura di Number 9 Films e Augenschein Filmproduktion. Il film ha inoltre ricevuto un finanziamento di 1 milione di euro dal Filmstiftung NRW, il fondo regionale della Renania Settentrionale-Vestfalia.

FONTE: SCREEN DAILY