Star Trek: Strange New Worlds 2 – Recensione Episodio 2

Paramount+ ha diffuso l’episodio 2 della seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds intitolato “Ad Astra Per Aspera“, questa la recensione.

Data stellare 2393.8, il Capitano Christopher Pike si trova su un pianeta nella nebulosa Vaultera, nel tentativo di convincere l’avvocato Neera Ketoul di accettare l’incarico di difendere Una Chin-Riley. L’Avvocato, essendo anch’essa Illyriana, è molto titubante perché, come tutti gli appartenenti del suo popolo, è molto contrariata nei confronti dei Pianeti Uniti, ciò a causa della politica xenofoba che la Federazione adotta. Inoltre considera Una come traditrice perché arruolatasi proprio nell’odiata Flotta.

Neera Ketoul, convinta da Pike, accetta l’incarico con la speranza che la sua eventuale vittoria possa portare vasta eco, oltre a essere motivo di grande orgoglio.

IL COMMENTO

Ad Astra Per Aspera affonda in maniera profonda le sue radici nella più classica tradizione di Star Trek. La visione di questo episodio ha permesso ai nostri ricordi di vecchi trekker di viaggiare indietro nel nostro passato di spettatori, un passato che, cronologicamente, rappresenta il futuro di Strange New Wolrds.

Rappresentazioni simili di un processo ad alti ufficiali li abbiamo infatti visti nella Serie Classica in diverse occasioni, ricordiamo infatti l’episodio (n° 20) della prima stagione intitolato “Corte Marziale” : Data stellare 2947.3, Kirk si trova al cospetto della Corte Marziale perché costretto a espellere una capsula al cui interno si trova l’ufficiale Benjamin Finney per eseguire dei rilevamenti. Purtroppo, nonostante Kirk affermi di aver aspettato il più possibile di espellere l’ufficiale, l’analisi del diario di bordo mostra il contrario.

Nel precedente doppio episodio (nn° 11 e 12) della TOS intitolato “L’Ammutinamento“ è Spock ad essere sottoposto al giudizio della Corte Marziale: L’Enterprise riceve una chiamata di Pike dalla Base Stellare 11. Una volta giunto sul posto il Capitano Kirk scopre che la chiamata non è stata effettuata dal suo predecessore. Nel frattempo Spock rapisce Pike e prende inspiegabilmente il comando dell’Enterprise per dirigersi sul pianeta proibito Talos IV. Kirk ed il commodoro Mendez raggiungono l’Enterprise su Talos IV e qui istituiscono una Corte Marziale per giudicare l’ammutinamento del Vulcaniano.

La scrittura di Ad Astra Per Aspera è certosina. Ogni tessera del mosaico si incastra perfettamente all’altra. La narrazione è focalizzata chiaramente su due personaggi: Neera Ketoul, interpretata da una fantastica Yetide Badaki e Una Chin-Riley, il cui volto è quello di Rebecca Romijin. Le due attrici sono perfettamente calate nei loro ruoli.

IN CONCLUSIONE

L’Episodio è vincente e intenso, la sua storia è basata essenzialmente su dialoghi taglienti ed efficaci, dove l’inserimento di alcune battute ironiche è assolutamente bilanciato e l’interazione tra i personaggi è fantastica.