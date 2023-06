Marvel svela la sinossi della seconda stagione di Loki

I Marvel Studios hanno diffuso in queste ore la sinossi ufficiale di Loki, la serie Disney+ dedicata al fratello “meno affidabile” di Thor.

Il lancio della nuova stagione di Loki è stato fissato da tempo per il 6 ottobre, ciononostante il rilascio della sinossi (qui di seguito) è l’unico materiale promozionale ufficiale rilasciato dai Marvel Studios. E’ molto probabile che le prime foto e soprattutto il primo trailer siano i prossimi passi della campagna promozionale. Restate connessi per nuovi aggiornamenti, e nel frattempo ecco la sinossi:

“La stagione 2 di Loki riparte dalle conseguenze dello scioccante finale di stagione, quando Loki si è ritrovato in una battaglia per l’anima della Time Variance Authority. Insieme a Mobius, Hunter B-15 e a una squadra di personaggi vecchi e nuovi, Loki esplora un multiverso sempre più pericoloso e in espansione per cercare Sylvie, il Giudice Renslayer, Miss Minutes e la verità su cosa significhi avere libero arbitrio e propositi gloriosi.”

LOKI

La serie è stata sviluppata da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) è stata affidata a Kate Herron. NEL CAST: Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant, Wunmi Mosaku. La seconda stagione sarà su Disney+ dal 6 ottobre 2023.

TRAMA SERIE: La serie segue le vicende del dio dell’Inganno quando esce dall’ombra di suo fratello, dopo gli eventi di Avengers: Endgame. Fuggito con il Tesseract, si ritrova improvvisamente in un mare di guai con l’agenzia burocratica TVA (Time Variance Authority).