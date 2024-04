Robert Downey jr tornerebbe come Iron Man? La risposta dell’attore

Il nome di Robert Downey jr è indissolubilmente legato al ruolo di Tony Stark/Iron Man, ma come noto la sua avventura con l’MCU è definitivamente conclusa con Avengers: Endgame. O forse no?

Reduce dal meritatissimo premio Oscar per il ruolo di Lewis Strauss nel biopic Oppenheimer, l’attore Robert Downey jr è stato raggiunto da Esquire Magazine sui futuri progetti cinematografici. Tra le tante domande, quella che ha destato più interesse negli addetti ai lavori ha riguardato per l’appunto l’ipotetico ritorno nell’MCU come TonyStark/Iron Man. Ed ecco la sua curiosa risposta:

“Fortunatamente è una parte troppo integrante del mio DNA. Quel ruolo ha scelto me. E guarda, dico sempre: mai e poi mai scommettere contro Kevin Feige . È una scommessa persa. Lui è la casa. Vincerà sempre.“

E’ innegabile che Downey jr deve molto della sua attuale carriera ai Marvel Studios, ed in particolare al suo centralissimo ruolo nell’MCU, ciononostante è palese che un suo ritorno ipotetico “rovinerebbe” i piani di Kevin Feige, il quale più volte ha riferito di aver chiuso definitivamente quel viaggio narrativo, e che certi ritorni di fiamma certe volte fanno più male che bene.

Detto questo, nel recente passato si è vociferato di un piano dei Marvel Studios per riportare al cinema il team originale degli Avengers (quello visto nel film del 2012 per intendersi) all’interno di un nuovo film evento, piano che ad oggi però non è stato ne confermato ne smentito dalle parti in causa. Non resta pertanto che attendere nuovi sviluppo in merito.

A voi piacerebbe rivedere Robert Downey jr nell’MCU nel prossimo futuro? Rispondete nei commenti.

Correlati