Rob Liefeld porterà Bloodstrike al cinema, ecco un trailer dimostrativo

Il celebre fumettista Rob Liefeld potrebbe presto ottenere l’adattamento cinematografico per un’altra sua opera, stiamo parlando di Bloodstrike.

Dopo aver ammirato il suo Deadpool in due pellicole, con un futuro all’interno del Marvel Cinematic Universe della Disney, il fumettista Rob Liefeld nelle ultime ore ha condiviso in rete un trailer dimostrativo (in fondo alla pagina) che sembrerebbe anticipare l’approdo futuro in sala del suo fumetto Bloodstrike. Il trailer è stato realizzato da Phil Silvera, già collaboratore della 20th Century Fox per i due Deadpool, e mostra quello che può essere considerato un potenziale nuovo successo in sala.

Nel presentare sui social il trailer, il fumettista ha commentato così la seria possibilità:

Ho aspettato di entrare in contatto con un regista con lo stesso zelo per il materiale, qualcuno che possa coltivarlo fino al traguardo, essere un vero partner nel processo. Ho incontrato Phil Silvera nel primo film di Deadpool. Aveva appena completato il suo lavoro sulle stagioni 1 e 2 di Daredevil, l’architetto di quelle grandi battaglie nei corridoi. È stato coordinatore degli stuntman e regista della seconda unità di Deadpool e mi ha espresso la sua conoscenza immediata e travolgente di tutto ciò che riguarda i fumetti.

Ed ancora:

Phil era presente all’inizio della mia carriera ed ha espresso la sua passione per la mia libreria di personaggi estremi, ce n’era uno che si distingueva da tutti gli altri, Bloodstrike. Mi ha detto che avremmo fatto un film insieme e lo diceva sul serio. Durante la pandemia siamo diventati seri e ha detto che aveva alcuni lavori da completare prima di poter rivolgere tutta la sua attenzione a Cabbot e ai ragazzi del Project Born Again. Ha promesso che avrebbe creato e diretto una prova di concetto per Bloodstrike, mostrandomi il suo approccio esatto. Ecco il primo assaggio di Bloodstrike mentre ci dirigiamo verso un’esperienza cinematografica… Guardare questo fantastico filmato non ha fatto altro che riaffermare che Phil Silvera ha il talento per portare tutto questo in una gloriosa azione dal vivo… Questa è solo un’anticipazione di ciò che ci aspetta..

E’ relativamente presto per parlare di Bloodstrike come un progetto in via sviluppo attivo, ciononostante la macchina produttiva sembra esser partita, e questo non può che essere considerato un buon segnale.

BLOODSTRIKE – IL FUMETTO

Bloodstrike è stato originariamente lanciato su Image nel 1993 sotto il marchio Extreme Studios di Liefeld. Spin-off di Youngblood di Liefeld, la serie è incentrata sulla squadra titolare di super agenti precedentemente morti, che sono stati resuscitati dal governo per svolgere missioni segrete.